Matbutikkane har sett i verk koronatiltak

innenriks

Coop Noreg har sett ut desinfiserande middel til kundane i dei fleste butikkane. I tillegg blir berøringspunkt som panteautomatar og bankterminalar, vaska minst tre gonger om dagen, skriv DinSide.

– Handtak på handlevogner og handlekorger skal vaskast kvar dag, seier kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop Noreg.

Rema 1000 har òg trappa opp vaskerutinane i butikkane som følgje av koronaviruset.

– Vi har innført rutinar med desinfisering av vogner, korger og andre kontaktflater som bankterminalar og tastatur fleire gonger dagleg, seier kommunikasjonssjef Calle Hägg i Rema 1000.

Norgesgruppen og Coop Noreg tilbyr ikkje lenger smaksprøvar til kundane i butikkane.

Norgesgruppen meiner at dei allereie har gode nok rutinar for hygiene og reinhald i butikkane sine, men at tilsette skal vere ekstra påpasselege med at desse blir følgde.

(©NPK)