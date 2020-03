Mange aksepterer sjukefråvær òg når ein er frisk nok til å dra på jobb

innenriks

I tillegg synest kvinner i større grad enn menn at det er greitt med sjukmelding i samband med store livshendingar, som skilsmisse og dødsfall i nær familie og når det er press og stress på jobb.

Dei tykkjer òg det er greitt med sjukmelding når ein føler seg trøytt og sliten og når alle «heime-med-sjukt-barn-dagane» er brukte opp. Det skriv Aftenposten.

Nav har kartlagt haldningane folk har til sjukefråvær. Kartlegginga viser at det er usemje i folket om når og kor lenge det er greitt å vere sjukmeld.

– Det er interessant å merke seg at det er ein viss forskjell i haldning til sjukefråvær mellom kvinner og menn, seier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen til avisa.

Han legg til at det ikkje automatisk kan forklare kvifor kvinner har høgare fråvær enn menn, men understrekar likevel at det er store forskjellar i sjukefråvær utan at ein på anna vis har kunna forklare det.

(©NPK)