Liten auke i sjukefråværet i Noreg

innenriks

Det viser sesong- og influensajusterte tal frå Nav.

Det sesongjusterte legemelde sjukefråværet i fjerde kvartal var på 5,1 prosent, ein auke på 1,8 prosent samanlikna med tredje kvartal. Det eigenmelde sjukefråværet er uendra på 0,9 prosent.

Det totale sjukefråværet auka meir for menn (2,3 prosent) enn for kvinner (1,2 prosent).

Kan auke på grunn av korona

Arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng seier at endringane i sjukefråværet førebels er små, men dette kan endre seg framover på grunn av koronasituasjonen.

– Dette var før koronaviruset vart registrert i Noreg, så vi vil kanskje sjå større endringar neste kvartal, seier ho.

Framleis høgare fråvær blant kvinner

Det legemelde sjukefråværet var på 5,3 prosent i fjerde kvartal 2019. Samanlikna med same kvartal i fjor er det ein auke på 3,3 prosent. Tala er ikkje sesongjusterte.

Også her auka sjukefråværet blant menn mest. Auken for menn var på 3,9 prosent og 2,9 prosent for kvinner.

Kvinner har likevel framleis eit vesentleg høgare sjukefråvær enn menn. I fjerde kvartal 2019 var sjukefråværet 6,9 prosent for kvinner og 4 prosent for menn.

Størst auke i Agder

Det legemelde sjukefråværet auka i alle fylke utanom Østfold, der det var stabilt.

Aust-Agder hadde den største auken (8,1 prosent). Deretter følgde Vest-Agder (7,5 prosent) og Troms (6 prosent).

Lågast sjukefråvær i fjerde kvartal var i Oslo (4,4), medan Nordland (6,2) hadde det høgaste fråværet.

(©NPK)