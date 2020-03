Helsedirektoratet ber folk om å ikkje ringje nødnummer med koronaspørsmål

innenriks

– Akkurat no opplever mange at dei ikkje kjem igjennom på desse nummera. Dei som har spørsmål om korona, må ikkje ringje desse nummera. Desse nummera er reserverte for personar som er reelt sjuke og avhengige av akutt helsehjelp, seier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til NTB.

Helsestyresmaktene ber folk som har behov for individuell helserådsgiving, om å kontakte fastlege på telefon eller elektronisk. Nødnummeret 113 kan kontaktast ved livstruande sjukdom eller skade.

Fakta om telefonnummer for førespurnader om koronaviruset

Nasjonale nummer

* Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

* Nødnummeret 113 og legevakta 116 117 skal ikkje nyttast til generelle spørsmål om koronaviruset

Kommunale nummer

*Bergen: 55 56 77 00 (8–21 kvardagar, 9–17 laurdag og søndag)

* Bærum: 67 50 59 99

* Drammen: 32 25 41 78

* Fredrikstad og Hvaler: 69 38 11 08

* Haugesund: smittevernkontoret@haugesund.kommune.no

* Indre Østfold: 477 80 110 (10–21 kvardagar, 12–18 laurdag og søndag)

* Kristiansand: 948 09 041 (10–15 kvardagar)

* Oslo: 21 80 21 82, for mistenkt smitta. (12–21 kvardagar, 12.30–19.30 laurdag og søndag)

* Sarpsborg: 902 62 442 (08–23)

* Stavanger: 51 50 72 20 (9–18 kvardagar, 10–16 laurdag og søndag)

* Trondheim: 905 09 052 (8–19 kvardagar)

