innenriks

– Akkurat no opplever mange at dei ikkje kjem igjennom på desse nummera. Dei som har spørsmål om korona, må ikkje ringje desse nummera. Desse nummera er reserverte for personar som er reelt sjuke og avhengige av akutt helsehjelp, seier divisjonsdirektør Johan Torgersen i Helsedirektoratet til NTB.

