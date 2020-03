«Adieu» til ein folkekjær artist

innenriks

Allereie i morgontimane hadde publikum møtt fram utanfor Tønsberg domkyrkje. Dei som ikkje fekk plass, kunne følgje seremonien på storskjerm utanfor.

Inne i kyrkja song den tidlegare ektefellen hans, Anita Skorgan, «Min første kjærlighet», og dessutan ein nedtona og andektig versjon av «Mil etter mil». Kledd i kvitt fortalde ho om då dei møttest første gong.

– Du forstod aldri meininga med beskjedenheit. Eit steg bak deg er ein lærerik utkikspost, sa ho og fortalde om ein samtale som byrja for 40 år sidan, og som aldri stoppa.

Den siste meldinga ho fekk frå Jahn, lydde slik: «Jeg var stor, men jeg følte meg liten.»

– Då tenkte eg: No er du klar, klar til å dra. Vi må alle til sjuande og sist finne den rette storleiken vår. Takk, kjære venn, sa Skorgan.

Dotteras «Adieu»

Også Jahn Teigen og Anita Skorgans dotter Sara Skorgan Teigen (35) song ein av songane til faren sin. Sitjande på ein stol og med eit jakkemerke med bilete av Teigen frå glansdagane hans på jakkeslaget, framførte ho «Adieu».

Røysta bar langt på veg, men mot slutten signaliserte ho til salen om å ta over før ho sa eit stille adjø.

Den siste Teigen-songen på programmet var «Slå ring», som Alexander Rybak framførte med jentekoret i domkyrkja.

Nasjonalskatt

Kulturminister Abid Raja (V) representerte regjeringa under bisetjinga. Han gav uttrykk for respekt for ein artist som har rørt eit heilt folk på tvers av generasjonar.

– Noreg har mista ein nasjonalskatt, samtidig skal vi vere takksame for skattane vi sit att med. Vi er ikkje kjende for store ord, men Jahn Teigen snakka for oss alle. Han var modig, og han viste veg. Han song ikkje berre til oss, men for oss og til oss, sa Raja mellom anna.

Venn og artistkollega Kim «Herodes Falsk» Hansen, forfattar og venn Morten Stensland og manager Trond Lie las minneorda sine saman.

– Han var kameraten min, men han var òg kameraten til alle. Frå 1974 til 1984 var vi saman så å seie kvar einaste dag. Vi var som to rampete brør som elska å gjere alt det vi ikkje fekk lov til. Den einaste regelen var at vi ikkje skulle gjere noko som vi kunne bli arresterte for. Takk Jahn, for all moro og glede, sa Herodes Falsk.

I Teigens ånd var det rom for både latter og applaus i kyrkja.

Æresrunde og minnetre

Blant dei som bar båra ut av kyrkja, var Anita Skorgan, Sara Skorgan Teigen, Herodes Falsk og Trond Lie. Bårebilen køyrde ein æresrunde gjennom byen til tonane frå «Adieu», som vart spelte på repetisjon frå klokkespelet.

Tidlegare biskop Per Arne Dahl, som leidde seremonien, fortalde at det blir sett opp eit minnetre ved statuen av Jahn Teigen i byen. Det skal òg opprettast eit fond i Jahn Teigens namn som skal gi støtte til unge innanfor musikk og idrett.

