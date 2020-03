Virke ventar at staten dekkjer heile permisjonen

innenriks

– Dette er ikkje primært ei oljekrise. Tiltaka må tilpassast det handels- og tenestebaserte næringslivet vi har i dag, seier administrerande direktør i Virke, Ivar Horneland Kristensen.

Tysdag kunngjorde regjeringa at dei skal korte ned perioden der arbeidsgivarar betaler lønn ved permisjon, og la staten ta over betalinga tidlegare. Virke ønskjer at regjeringa skal gå endå lenger og la staten ta over heile dagpengerekninga.

I tillegg ønskjer organisasjonen ei kompensasjonsordning for arrangørar og underleverandørar som blir ramma når reiser og arrangement blir stengde eller blir avlyste.

