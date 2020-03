To personar drukna i februar

innenriks

To av ulykkene skjedde i februar og tre i januar. Det er langt færre enn på same tid i fjor, då elleve personar drukna dei to første månadene det året, kjem fram det av drukningsstatistikken frå Redningsselskapet.

Dei to drukningane i februar skjedde i Vestland og i Troms og Finnmark fylke.

– Vi har eit håp om at nedgangen i talet på drukningsulykker vil halde fram utover året. Vi oppmodar alle til å vere varsame rundt vatn og ta gode risikovurderingar anten dei er i båt, på isen eller på tur langs ope vatn, seier Tanja Krangnes, leiar for fagområdet drukning i Redningsselskapet.

(©NPK)