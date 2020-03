Sjømat Noreg avlyser årskonferanse

innenriks

Arrangementet, som også skulle innehalde generalforsamling, skulle etter planen føregå i Bodø 31. mars. Tysdag valde likevel styret i Sjømat Noreg å avlyse konferansen.

– Det er sjølvsagt uheldig at vi ikkje kan gjennomføre det viktigaste arrangementet vårt i året. Arrangementet vårt samlar leiarar og sentrale aktørar i heile sjømatnæringa. Det seier seg sjølv at vi kan ikkje utsetje heile næringa for ein slik risiko, seier administrerande direktør Geir Ove Ystmark.

Generalforsamlinga vil bli gjennomført digitalt.

(©NPK)