Regjeringa endrar permisjonsreglane

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) la fram strakstiltak for å avhjelpe koronaeffekten i norsk økonomi på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

– Permisjonsregelverket sikrar dagpengar. Då kan bedriftene raskt redusere kostnadene sine, og vi unngår oppseiingar, sa Sanner på pressekonferanse.

I tillegg til dei varsla endringane i permisjonsregelverket vil regjeringa bruke meir pengar i helsevesenet slik at det kan kjøpast inn meir legemiddel og gjennomførast fleire koronaanalysar.

Skal kunne utsetje betaling av formuesskatt

Det blir òg endringar i skattereglane. Regjeringa opnar for at bedrifter som går med underskot, skal få utsett betaling av formuesskatt. I pressemeldinga frå regjeringa blir det òg skrive at dei vil sjå kva som kan gjerast for å hjelpe den hardt ramma flybransjen.

Regjeringa skriv òg at dei opnar for at bedrifter som går med underskot, skal kunne føre tilbake underskotet mot overskot dei har skatta i tidlegare år. Dermed kan dei lettare få kortsiktige lån i bankane og unngå konkurs.

Tre ulike fasar

I pressemeldinga står det at regjeringa jobbar med tiltak i tre ulike fasar. I første fase skal dei leggje fram strakstiltak for å unngå konkursar og oppseiingar, deretter skal dei jobbe med meir konkrete tiltak mot bransjar og bedrifter som er spesielt hardt ramma. Om nødvendig vil dei òg leggje fram meir generelle og langsiktige tiltak for heile økonomien.

– Vi er i ein alvorleg situasjon. Vi må sikre at denne krisa ikkje får langsiktige konsekvensar for lønnsemda til norske bedrifter. Det å skape bedrifter er vanskeleg så vi må ta vare på dei bedriftene vi har, sa Sanner.

– Skulle den økonomiske situasjonen forverre seg, vil vi òg vurdere om det behovet for å stimulere økonomien meir generelt.

I pressemeldinga blir det understreka at det ikkje berre er fly- og reiselivsnæringa som er ramma. Også bedrifter som opplever problem i distribusjonskjeda, kan bli hardt ramma.

