Rælingen kommune får 800.000 kroner i gebyr frå Datatilsynet

innenriks

– Saka starta med at vi fekk inn ei avviksmelding frå kommunen. Ved nærare forklaringar viste det seg at applikasjonen ikkje var vurdert med eit tryggingsnivå som var tilpassa risikoen, seier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet i ei pressemelding.

Regelbrotet omfattar 15 elevar på ein tilrettelagt avdeling med barn med fysisk og psykisk funksjonshemming. Applikasjonen Showbie har vorte brukt til å kommunisere helserelaterte personopplysningar mellom skule og heim.

Datatilsynet meiner at applikasjonen ikkje har vore testa grundig nok før bruk og peikar på at mangelfull sikkerheit ved innlogging mellom anna har ført til at det mogleg å få tilgang til personopplysningar til andre elevar i gruppa.

Kommunen har dermed fått varsel om eit gebyr på 800 000 kroner.

(©NPK)