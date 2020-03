Politiet avlyser seminar, kurs og trening

innenriks

For å redusere smittefaren for eigne tilsette og ta vare på samfunnsberedskapen og rolla til politiet i samfunnet har POD (Politidirektoratet) med direkte verknad vedteke at alle interne seminar, fagsamlingar og kurs blir avlyste, skriv Politiforum.

På politiets intranett Kilden skriv POD òg at dei skal avgrense møteverksemda, og det blir oppmoda til å bruke telefon- eller videomøte viss det er mogleg.

I tillegg utset politiet all trening for innsatspersonellet til politiet, såkalla IP-trening, inntil vidare. Unntaket er skyteprøven for pistol og MP5.





(©NPK)