Passasjer med koronavirus reiste med Sørtoget førre veke

innenriks

Passasjeren reiste med avgangen frå Kristiansand klokka 11.55 torsdag 5. mars.

Vedkommande sat i vogn fire, og ifølgje opplysningar frå Entur sat det åtte passasjerar i denne vogna, opplyser Go-Ahead i ei pressemelding.

To av desse passasjerane er identifiserte, og bydelslege i Oslo vil sørge for at desse er/blir informerte. Resten av dei fem passasjerane har togselskapet ikkje kontaktopplysningar på. Passasjerar som veit at dei reiste med denne avgangen og i denne vogna, blir oppmoda til å ta kontakt med helsestyresmaktene, oppmodar togselskapet.

