– Slik situasjonen er no, finn vi det ikkje forsvarleg å samle om lag 300 personar over to dagar, seier leiar i Oslo Arbeidarparti, Frode Jacobsen, i ei pressemelding.

– Vi ønsker ikkje å utsetje så mange menneske for potensiell smittefare med dei følgja det kan få for dei og mange fleire, seier han.

Det er ikkje tatt stilling når årsmøtet kan haldast.

