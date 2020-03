Norsk kinobransje vil tape mykje på koronarestriksjonar

innenriks

Førebels er det ikkje lagt nokon restriksjonar på norske kinoar for å avgrense koronasmitte. Salet går òg som vanleg, opplyser Guttorm Petterson, administrerande direktør i bransjeorganisasjonen Film og Kino, som representerer kinoeigarane i landet.

I Italia har ei rekkje kinoar vore stengde dei siste vekene, og danske styresmakter innførte nyleg strengare retningslinjer for kulturbransjen, inkludert kinoane. Det har mellom anna kome råd om å plassere stolar med større avstand enn normalt, noko som er vanskeleg i dei fleste kinoar. I rådet frå bransjeorganisasjonen Danske Biografer heiter det at den enkelte kinoen må sjå om dei kan ta høgd for dette gjennom «merksemd i samband med billettsal og reservasjonar».

Vil få konsekvensar

Norske helsestyresmaktene har varsla at dei tysdag ettermiddag vil kome med nasjonale føringar for arrangement og kva for nokre av dei som eventuelt bør avlysast. I Danmark blir det tilrådd no å avlyse alle arrangement med meir enn 1.000 deltakarar.

Dersom det blir vedtatt å stengje kinosalar eller det blir innført andre type avgrensingar, vil det få store økonomiske konsekvensar for bransjen, slår Petterson fast.

Han seier det er for tidleg å snakke om eventuelle krisepakkar for kulturlivet, slik andre bransjar har kravd, og det spørsmålet må diskuterast dersom det blir aktuelt.

Krevjande med James Bond-utsetjing

– Det alvorlegaste så langt for kinoane er at James Bond-filmen «No time to Die» er flytta frå 3. april til 13. november. Det var filmen som skulle stå for mesteparten av kinobesøket i vår. Han lèt etter eit hol som det blir vanskeleg å fylle med tilsvarande attraktiv film, seier Pettersen.

Det er i dag 445 kinosalar i Noreg fordelt på 209 kinoselskap.

