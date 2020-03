NTNU sender heim studentar frå to studiestader

innenriks

– Vi har valt å avlyse undervisninga på Tunga og Øya ut dagen i dag, seier fungerande kommunikasjonssjef Jan Erik Kaarø ved NTNU til Adresseavisen.

Øya husar mellom anna medisinstudentane ved NTNU.

Kommunikasjonssjef Siv Anniken Røv seier til avisa at det ikkje er stadfesta smitte ved NTNU, men at det er eit tryggingstiltak for å hindre spreiing.

– Studentane blir bedne om å halde seg heime inntil ny melding kjem, seier ho.

Tysdag formiddag skriv NTNU på Twitter at dei avlyser store arrangement, og utset doktorpromosjonen i vår.

