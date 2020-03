innenriks

Dei to motpartane møttest til høgtideleg kravoverlevering på Thon Hotel Opera i Oslo tysdag ettermiddag.

Leiaren i Fellesforbundet, Jørn Eggum, krev auka reallønn for alle i lønnsoppgjeret i vår og har sagt at han vil ha ei ramme på over 3 prosent.

Motparten, administrerande direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri, har for sin del sagt at ramma må liggje «langt ned på 2-talet» for å vere akseptabel.

Samtidig vil viruskrisa prege heile forhandlingsløpet dei neste vekene.

