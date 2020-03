Hovudindeksen stig på Oslo Børs

innenriks

Ved børsslutt måndag var indeksen ned 8,1 prosent. Eit så kraftig fall har ikkje Oslo Børs opplevd sidan hausten 2008, under finanskrisa.

Handelen måndag vart sterkt prega av frykt for koronaviruset og eit kraftig fall i oljeprisen som følgje av at Saudi-Arabia har starta ein priskrig på olje.

Oljeprisen opp

Også oljeprisen stig etter kollapsen på måndag. Eit fat nordsjøolje vart tysdag morgon omsett for om lag 37 dollar, ein oppgang på rundt 8 prosent, melder Reuters. Også prisen på amerikansk lettolje stig.

Oljeselskapet Aker BP var blant selskapa som fall kraftig måndag. Etter om lag eit kvarters handel tysdag var aksjen opp 3,5 prosent. Også Equinor og DNB fall kraftig måndag, men også desse selskapa var opp tysdag.

Vurderer krisetiltak

– Ei mogleg forklaring på oppgangen i renter og aksjar i dag, anna enn ein korreksjon etter kraftige fall i går, er at styresmaktene i vestlege land no ser ut til å møte utfordringane frå virusutbrotet med auka finanspolitiske stimulansar, skriv Ingvild Borgen Gjerde i DNB Markets tysdag.

Regjeringa varsla måndag at dei vurderer å setje inn økonomiske krisetiltak. Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) held tysdag ein pressekonferanse der dei vil gjere greie for situasjonen.

– Vi vurderer no kva for nokre økonomiske tiltak som kan vere målretta, og i kva tempo desse eventuelt skal fasast inn, sa Sanner.

Faren ikkje over

Det skjedde etter at mellom anna NHO og Norsk Industri uttrykte uro etter børsfallet på måndag.

Direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri fryktar at viruskrisa kan føre til fleire permisjonar, oppseiingar og aukande arbeidsløyse, medan NHO-sjeføkonom Øystein Dørum fryktar at 2020 kan bli eit tapt år for verdsøkonomien.

Også USAs president Donald Trump varsla krisehjelp. I ein tale måndag sa presidenten at han vil foreslå ein stor og «veldig dramatisk» økonomisk støttepakke, som kanskje inkluderer kutt i inntektsskatten.

Gjerde i DNB Markets påpeikar likevel at det er for tidleg å trekkje eit letta sukk heilt enno.

– At børsane stig litt etter ein dag med så kraftige fall er ikkje uvanleg, og det er nok litt for tidleg å rope «faren over» heilt enno, skriv ho.

Europeiske børsar stig

Også dei europeiske børsane stig frå start tysdag. Både i Paris, London og Frankfurt er oppgangen over 1 prosent.

I Frankfurt fall DAX-indeksen over 6 prosent måndag. Det same gjorde FTSE-indeksen i London. CAC 40-indeksen i Paris fall 7 prosent måndag, og i Milano var fallet på måndag på meir enn 11 prosent.

Også i Asia stig børsane. Både i Tokyo, Hongkong, Singapore, Sydney og Shanghai var det oppgang tysdag.

Måndagen har fått tilnamnet «Black Monday», og dagen har allereie fått si eiga side på Wikipedia, der hendinga blir omtala som eit globalt børskrakk. Også 19. oktober 1987 blir kalla «Black Monday», då børsane i verda fall dramatisk.