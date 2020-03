Høie om koronatiltak: Farleg å gå for raskt fram

innenriks

I samband med koronautbrotet vil det vere eit ønske frå mange om å setje inn veldig inngripande tiltak på eit veldig tidleg tidspunkt. Men det åtvarar Høie imot.

– Det kan i ein slik situasjon vere farleg. Viss folk lever med inngripande tiltak som dei opplever at eigentleg ikkje har nokon verknad, kan dei miste tilliten til desse tiltaka på det tidspunktet der vi faktisk har behov for dei, seier helseministeren til NTB.

Fleire tiltak vil kome

– Mange har etterlyst meir inngripande tiltak, og det vil nok kome. Då må vi ha respekt for desse tiltaka når vi faktisk har behov for dei. Slike tiltak vil kome i ein situasjon der vi har lokal smittespreiing i Noreg. Då vil folk måtte leve med ganske inngripande tiltak over tid, og då må vi vere trygge på at folk faktisk respekterer dei og følgjer dei, seier Høie.

Tysdag orienterte han Stortinget om koronautbrotet, der han bad sjukehusa stålsetje seg for ein «middels pandemi» med opptil 20.000 sjukehusinnleggingar.

Det som uroar helseministeren mest akkurat no, er for det første å greie å skaffe nok verneutstyr til tilsette i helsetenesta.

Det andre er å få folket til å respektere informasjonen om nødvendige tiltak. At folk følgjer råda som blir gitt, er svært viktig for å dempe utbrotet og hindre epidemien i å nå toppar med svært mange sjuke på éin gong, seier Høie.

– Det er heilt avgjerande, slår han fast.

Tydelegare råd

Høie har allereie fått kritikk for ikkje å ha kome med tydelege nasjonale råd, noko som har ført til ulike smitteverntiltak i ulike kommunar.

– Vi kjem til å ha behov for endå tydelegare nasjonale råd når smittesituasjonen i Noreg endrar seg. Og dei kan kome allereie seinare i dag, seier helseministeren, som fryktar at koronaepidemien kan kome til å vare i opptil eitt år.

Norske sjukehus kan maksimalt behandle 1.200–1.400 intensivpasientar samtidig. På spørsmål om han fryktar at virusutbrotet vil sprengje kapasiteten, svarar Høie:

– Vi jobbar no med å trappe opp helsetenesta for å prøve å unngå å kome i ein situasjon der vi får dødsfall som følgje av at vi ikkje kan gi god nok helsehjelp. Men det kjem til å bli prioriteringar mellom pasientar, stadfestar han.

(©NPK)