Høie lovar pengar til medisinlager for korona

– Med ei fullmakt gjennom kongeleg resolusjon kan rett refusjon fastsetjast for laboratorieanalysar og legemiddel, og medisinsk utstyr kan kjøpast inn sjølv om det ikkje er budsjettmessig dekning for dette i gjeldande budsjettvedtak, sa Høie i orienteringa si om koronasituasjonen i Stortinget tysdag.

Der la han òg vekt på Helsedirektoratets vurdering av at finansieringa for analysar av koronavirus er for liten.

– Vi kan ikkje risikere at laboratoriekapasiteten blir sett i fare. Den relevante satsen bør derfor endrast snarast mogleg, slo Høie fast.

– For det andre må Noreg førebu seg på å byggje opp lager av kritiske legemiddel for helse- og omsorgstenesta og sikre tilgangen til reagens og anna medisinsk utstyr, sa helseministeren.

