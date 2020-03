innenriks

Høie heldt tysdag ei orientering om koronautbrotet for Stortinget. Der peika han på at Folkehelseinstituttet (FHI) så langt har bede helsetenesta førebu seg på eit middels pandemiscenario.

– I dette scenarioet blir det skissert at ein bør planleggje for at 22.000 blir innlagde på sjukehus og cirka 5.500 vil ha behov for intensivbehandling. Same scenario seier at på toppen vil 1.700 vere innlagde, 600 av desse på intensivavdeling, orienterte Høie.

(©NPK)