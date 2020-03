Forsvarsministeren i koronakarantene

innenriks

Statsråden skal ikkje sjølv ha nokon symptom på smitte, men handhelste på fleire menneske i Bergen sist veke, mellom anna nokon som hadde vore på reise i Italia.

– Då eg i dag fekk vite at éin av dei hadde utvikla symptom og måtte testast for korona, tok eg forholdsreglar, seier Bakke-Jensen til ifinnmark.no.

Statsminister Erna Solberg (H) seier til TV 2 at karantenen baserer seg på at Bakke-Jensen har vore i kontakt med ein person som blir testa for viruset.

– Forsvarsministeren held seg i ro fram til resultata frå denne personen er klare, seier Solberg.

Ho legg til at Bakke-Jensen har deltatt på ein regjeringskonferanse med andre regjeringsmedlemmer, og at det no blir vurdert kor tett kontakt han har hatt med dei andre statsrådane.

Ifølgje Aftenposten vart eit planlagt foredrag Bakke-Jensen skulle halde på Universitetet i Oslo tysdag, avlyst.