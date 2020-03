Forsvarsministeren avlyser besøk etter mogleg koronaeksponering

innenriks

Det er per no ein uavklart situasjon, og inntil meir informasjon ligg føre, så gjer statsråden og Forsvarsdepartementet førebyggjande tiltak for å forhindre eventuell vidaresmitte, skriv Forsvarsdepartementet i ei pressemelding.

Ifølgje TV 2 stadfestar kommunikasjonseininga i Forsvarsdepartementet at Frank Bakke-Jensen er i karantene.

Forsvarsdepartementets pressevakt Birgitte Frisch vil overfor NTB ikkje seie om Bakke-Jensen er sett i karantene, eller om han er testa for koronasmitte.

– Vi vil ikkje kome med nokon fleire kommentarar om den moglege koronaeksponeringa før situasjonen er meir avklart, seier Frisch.