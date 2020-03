Første tilfelle av koronasmitte i Noreg som ikkje kan sporast til utlandet

innenriks

Til saman har 277 personar no fått påvist koronaviruset i Noreg. Det er ein auke på 85 siste døgn fram til klokka 16 tysdag.

– For åtte personar så er eksponering under avklaring, og fem av desse ser det ikkje ut til at vi klarer å spore tilbake til utlandet. Det gir ein indikasjon på at vi er over i ein ny fase av utbrotet, seier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Totalt har 81 personar vorte smitta i Noreg. For 73 av desse er det kjent at dei har hatt kontakt med ein annan som er smitta.

Avlys store arrangement

FHI tilrår no å avlyse eller utsetje alle arrangement med over 500 deltakarar. Hensikta er å avgrense spreiing av koronaviruset.

– Tilrådinga gjeld òg kantiner eller forsamlingslokale som tar fleire enn 500 personar i skular, universitet og på arbeidsplassar, seier helsedirektør Bjørn Guldvog i Helsedirektoratet.

Han understrekar at tilrådinga ikkje omfattar undervisning i skular og universitet, eller til dømes arbeid i store hallar.

For alle offentlege arrangement med meir enn 100 deltakarar blir det tilrådd å gjere ei risikovurdering før gjennomføring, opplyser instituttet.

Heimekontor

Helsedirektoratet ber òg store arbeidsgivarar som har moglegheit til å innføre heimekontor eller auka bruk av fleksitid, om å gjere dette.

– På den måten reduserer vi talet på menneske som møtest og reiser kollektivt samtidig. Det kan bidra til å bremse smittespreiinga i storbyane, seier Guldvog.

– Vi vil òg oppmode kollektivselskap til godt reinhald av område vi har handkontakt med, til dømes på T-banevogner, bussar og trikkar, seier han.

Tysdag kveld er til saman sju personar innlagde på sjukehusa Ullevål, Vestfold, Drammen, St. Olavs hospital i Trondheim, Bærum sjukehus og Haukeland universitetssjukehus.