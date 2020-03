Auke i talet på trakasseringssaker på UiO

innenriks

Årsrapporten for det såkalla Sei frå-systemet for studentar og tilsette viser ein klar auke i talet på varsel i 2019, skriv Khrono. Det kom inn 62 varsel, mot 42 i 2018, og 13 av desse varsla dreidde seg om seksuell trakassering eller uønskt seksuell merksemd. Snittet dei siste fem åra har lege på to slike varsel i året.

Rapporten viser til fleire døme. I eit tilfelle sende studentar seksuelle meldingar til faglærar via verktøyet Mentimeter på førelesing. Mentimeter er eit verktøy tilsette kan bruke i undervisninga til å stille studentane enkle spørsmål og halde røystingar.

(©NPK)