Virke og NHO ber staten gripe inn for å hindre koronakonkursar

innenriks

Reisearrangørar og konsert- og eventaktørar opplever ein drastisk auke i talet på avbestillingar og stans i nye bestillingar, og Hovedorganisasjonen Virke meiner staten bør dekkje lønnsutgiftene til desse bedriftene under heile permisjonsperioden.

– Vi må setje inn tiltak no for å hjelpe desse bedriftene, seier administrerande direktør Ivar Horneland Kristensen i Virke.

Også Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) krev at staten straks handlar for å hindre koronakonkursar i reiselivet.

– Det viktigaste kravet frå reiselivet er at staten straks tek mellombels ansvar for lønnsplikta i arbeidsgivarperioden på 15 dagar, seier administrerande direktør Kristin Krohn Devold i NHO Reiseliv. Dette for å skjerme bedriftene frå konkurs.

NHO karakteriserer reduksjonen i bestillingar og auken i kanselleringar i reiselivet som drastisk.

I eit møte med NHO Reiseliv måndag rapporterte fleire av serverings- og hotellkjedene at situasjonen blir forverra time for time. Av dei som ikkje allereie har varsla permisjonar, understreka fleire at dei vurderer dette kontinuerleg. Enkelte kjeder varsla òg om moglege oppseiingar.

(©NPK)