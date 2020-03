Solberg og Sanner vurderer økonomiske krisetiltak

innenriks

Vurderinga vil bli lagd fram på ein pressekonferanse tysdag etter at helseminister Bent Høie (H) har gjort greie for i Stortinget om tiltaka norske helsestyresmakter set i verk for å møte virusutbrotet.

– Statsministeren og eg vil kalle inn til ein pressekonferanse i etterkant der vi gir den førebelse vurderinga frå regjeringa om dei økonomiske konsekvensane av koronaviruset, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Han seier vidare at regjeringa no jobbar på høggir, at dei er i tett kontakt med bankar og næringslivet, og særleg følgjer med på reiselivsnæringa, industrien og andre utsette næringar.

– Vi vurderer no kva for nokre økonomiske tiltak som kan vere målretta, og i kva tempo desse eventuelt skal fasast inn, seier finansministeren.

Måndag har det vore eit markant fall i oljeprisen og på Oslo Børs.

– Vi har opplevd slike fall før og har erfaring med korleis vi bør handtere dei. I første omgang må vi sjå om oljeprisen blir liggjande på eit lågare nivå, eller om han tar seg opp att, seier Sanner.

Arbeidarpartiets finanspolitiske talsperson Hadia Tajik krev at Sanner kjem til Stortinget for å gjere greie for situasjonen.

– Regjeringa sjølv burde tatt initiativet til ei utgreiing om konsekvensane av koronaviruset for norsk økonomi, men når det ikkje har skjedd, må vi etterlyse det. Det er ingen grunn til å vente lenger, seier ho til DN.

