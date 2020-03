Solberg og Sanner varslar korona-pressekonferanse

innenriks

– Helseministeren vil gjere greie om tiltaka norske helsestyresmakter set i verk for å møte koronavirusutbrotet, for Stortinget i morgon. Statsministeren og eg vil kalle inn til ein pressekonferanse i etterkant der vi gir ei førebels vurdering frå regjeringa av dei økonomiske konsekvensane av koronaviruset, seier finansminister Jan Tore Sanner (H) i ei utsegn til NTB.

Han seier vidare at regjeringa no jobbar på høggir, og at dei særleg følgjer med på reiselivsnæringa, industrien og andre utsette næringar.

Regjeringa vurderer no kva for nokre økonomiske tiltak som kan vere målretta og i kva tempo tiltaka eventuelt skal fasast inn.

