Norsk Industri krev lønnsoppgjer «langt ned på 2-talet»

innenriks

Tysdag er det offisiell start for årets lønnsoppgjer med kravoverlevering i forhandlingane mellom Fellesforbundet og Norsk Industri.

Det skjer i ein situasjon der koronaviruset held fram med å spreie seg både i Noreg og i resten av verda, samtidig som både børsane og oljeprisen stuper.

Biletet er betydeleg meir negativt no enn for to–tre månader sidan, konstaterer Norsk Industri-sjef Stein Lier-Hansen. Koronaviruset slår rett inn i industrien, åtvarar han.

– Vi ser allereie i dag korleis ulike bedrifter rapporterer til oss at produksjonslinjene deira er i ferd med å stoppe opp. Dermed får dei store problem med likviditeten og med å halde hjula i gang, seier Lier-Hansen til NTB.

– Det tyder at vi må appellere til Fellesforbundet om at lønnsdanninga i år må vere ekstremt moderat, av omsyn til dei problema bedriftene går inn i på grunn av dette viruset.

Lier-Hansens bodskap før forhandlingane er at årslønnsveksten må «langt ned på 2-talet» for at han skal vere akseptabel for Norsk Industri.

Store sentrale tillegg kjem ikkje på tale, held han fast på.

