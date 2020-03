Noregs Bank vurderer tiltak etter børskollapsen

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) og finansminister Jan Tore Sanner (H) har varsla ein pressekonferanse tysdag, der dei vil gjere greie for situasjonen og kva økonomiske tiltak som kan setjast inn.

– Vi har opplevd slike fall før og har erfaring med korleis vi bør handtere dei. I første omgang må vi sjå om oljeprisen blir liggjande på eit lågare nivå, eller om han tek seg opp igjen, seier finansminister Jan Tore Sanner (H)

Sentralbanksjef Øystein Olsen følgjer òg med på utviklinga

– Noregs Bank overvakar situasjonen fortløpande og tek dei nødvendige grepa for å sikre at systema våre er operative, og at viktige aktivitetar går som normalt. Vi har beredskap og etablerte rutinar for å setje i verk tiltak dersom det skulle vere nødvendig. Likviditetssituasjonen i bankane blir vurdert fortløpande, seier Olsen til NTB.

– Vurderingane våre av utsiktene for norsk økonomi vil bli offentleggjort i samband med det neste rentevedtaket 19. mars, seier han.

Både Virke, NHO og Norsk Industri har bede regjeringa om å setje inn tiltakspakkar for å hjelpe norske bedrifter gjennom krisa.

