Berre dei som har gratisinngang eller som allereie har førehandskjøpte billettar på nettet, får no besøkje museet.

Tiltaket kjem etter at museet måtte stenge to dagar førre veke då tilsette nekta å gå på jobb av frykt for å bli smitta.

Over 9,6 millionar menneske besøkte Louvre i fjor.

Franske styresmakter forbaud søndag alle arrangement som omfattar meir enn 1.000 menneske i eit forsøk på å avgrense smitten.

