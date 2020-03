Lege meiner sjukehus bør kunne nekte tilsette å reise utanlands

innenriks

Avdelingsleiaren seier til NRK at han har løfta problemstillinga med at tilsette står fritt til å reise kvar dei vil under virusutbrotet. Svaret han fekk, var at sjukehuset ikkje kan nekte dei tilsette å reise, sjølv om dei skulle dra til eit område der det er utbrot av koronaviruset.

Han meiner lova må endrast slik at sjukehuset kan setje foten ned for reiseplanane til tilsette.

– Vi ber tilsette om ikkje å reise til område med koronasmitte, men vi har ikkje rett til å nekte dei å gjere det. Lovene bør endrast, seier Jacobsen.

Avdelingsleiaren fryktar at personalmangel kan ramme sjukehusa fordi tilsette som har vore på reise må sitje heime i karantene, samtidig som stadig fleire pasientar oppsøkjer helsevesenet.

