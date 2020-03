Helse Midt-Noreg droppar samlingar

innenriks

Det opplyser St. Olavs hospital i ei pressemelding måndag. Rådet stammar frå sjukehuset, men gjeld heile helseføretaket.

– Denne innstramminga kjem for å minimere risikoen for at helsepersonell blir utsette for koronasmitte. Vi må gjere kva vi kan for å unngå at våre tilsette blir smitta og sjuke, med dei beredskapsmessige og driftsmessige konsekvensane det kan ha, seier konstituert fagdirektør Tom Christian Martinsen.

Dermed vil ingen frå St. Olavs hospital delta på Psykiatriveka i Trondheim som startar måndag.

(©NPK)