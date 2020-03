Høie lovar klarare nasjonale koronaråd

innenriks

Frå fleire kommunelegar og pasientombodet i Oslo og Akershus har det kome kritikk om uklare nasjonale råd og dermed sprikjande praksis frå kommune til kommune når det gjeld avlysingar av arrangement og handheving av karantenereglar.

No vil helseminister Bent Høie rydde opp.

– Eg har forståing for at dette er krevjande for kommunane, og eg tar kritikken som no har kome, på alvor. Departementet har jamlege møte med Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet, og dei jobbar no med å gjere tydeleg nasjonale råd, både til folket og kommunane, skriv Høie i ein e-post til NTB.

