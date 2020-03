Flyreisande frå Nord-Italia passerte utan virussjekk på Torp

innenriks

Bergamo-flyplassen i Lombardia ligg i eitt av områda som italienske styresmakter har stengt av for å forhindre spreiing av koronasmitte. Ryanair opererer framleis ei rute mellom destinasjonen og Sandefjord lufthavn Torp flyplass. Då passasjerane med flyet landa i Noreg søndag, var det ingen smitteverntiltak som møtte dei reisande, skriv VG.

Ifølgje marknadssjef Tine Kleive-Mathisen på flyplassen var det ingen mistanke om at nokon av passasjerane om bord i flyet var smitta av koronaviruset. Ho viser til at flyplassen i Bergamo framleis er open for trafikk, at Ryanair har valt å halde oppe flygingane på ruta og at flyplassen følgjer råda frå Folkehelseinstituttet (FHI).

– Vi følgjer tilrådingane til nasjonale styresmakter og har tett dialog med kommuneoverlegen og følgjer råda frå FHI, seier Kleive-Mathisen.

Litt tidlegare landa eit fly frå franske Lyon på Gardermoen. Kommunelegen i Ullensaker hadde beordra flyet til beredskapsområdet for koronasmitte sidan det var opplysningar om at nokon om bord i flyet hadde vore i Nord-Italia.

– Vi hadde ingen mistanke om at det var sjuke om bord, men det var viktig å kartlegge dette, seier kommunelege Lars Meyer-Myklestad.

