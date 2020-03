Fleire hundre tilsette ved Nordic Choice-hotell i Noreg blir permitterte

innenriks

Administrerande direktør Torgeir Silseth i Nordic Choice-kjeda peikar på korleis koronaviruset no rammar reiselivsbransjen hardt, skriv Dagens Næringsliv.

– Reiselivet blir no ramma veldig sterkt. Og det er særleg avbestillingar og utsetjingar av konferansar som slår hardast ut, seier han.

Silseth seier at han aldri har opplevd maken gjennom den 30 års lange erfaringa hans i bransjen.

– Ikkje i nærleiken. Dette har eit omfang eg aldri har opplevd tidlegare, seier Silseth, som ikkje har det eksakte talet på permisjonar.

– Men det er liten tvil om at det blir fleire hundre etter kvart. Alle hotell med store konferansar blir råka. Det er ikkje noka stor lyst til å konferere akkurat no, for å seie det slik. Men vi held alle hotella våre opne, seier han.

