innenriks

Adams tvitra måndag at koronaviruset har ført til at lokale styresmakter har avlyst konserten hans i Stavanger og alle konsertar i Danmark neste veke.

Men tysdag kveld står han på scena i Oslo Spektrum der NTB får opplyst at det er selt rundt 6.000 billettar, og at arrangøren held seg til dei retningslinjene som lokale helsestyresmakter har gitt for avviklinga av arrangement.

