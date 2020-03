innenriks

– Førelegget omfattar brot av jernbanelova ved manglande sikring av området, og dessutan for at aktløyse hadde ført til at nokon døydde, og for aktlaust å ha påført nokon ein betydeleg skade, opplyser Oslo statsadvokatembete i ei pressemelding.

Det var 15 år gamle Even Warsla Meen som omkom i ulykka søndag 24. februar 2019. Den 16 år gamle kjærasten hans og ein klassekamerat vart kritisk skadde i ulykka.

