31 trafikklærarar mista godkjenninga i 2019

innenriks

– Noreg er best i verda på trafikktryggleik, og den grundige føraropplæringa vår kan ta noko av æra for det. Vi er derfor opptatt av at alle som skal ta førarkort, får den gode opplæringa dei har krav på, seier avdelingsdirektør Monika Omholt i Statens vegvesen i ei pressemelding.

For at ein trafikklærar skal miste godkjenninga, må det vere godt dokumentert at det er klare manglar ved opplæringa. Omholt seier tilstrekkeleg opplæring er viktig for at dei som får lappen, er forsvarleg opplærte.

– Førarprøven får aldri kvalitetssikra alt det er krav om i føraropplæringa. Når trafikklærarar bryt den tilliten dei har fått, må det få konsekvensar, seier ho.

Det var skular på Austlandet, altså Innlandet, Oslo og Viken utan tidlegare Buskerud, som fekk flest åtvaringar og tilbakekallingar. Totalt fekk 10 av dei 214 skulane det vart ført tilsyn med, åtvaring. 17 lærarar fekk tilbakekalla godkjenninga.

Til samanlikning fekk ingen av dei 252 skulane i Vestland og Rogaland åtvaring. Her mista fem lærarar godkjenninga.

(©NPK)