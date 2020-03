innenriks

– Det vil seie at ingen virussmitte er påvist. Dette tyder at tenesta i garnisonen held fram på vanleg måte, seier pressevakt i Forsvaret, orlogskaptein Thomas Gjesdal, til Romerikes Blad.

Laurdag ettermiddag vart det mistenkt at ein soldat på Sessvollmoen leir i Ullensaker kommune hadde koronaviruset. Soldaten vart testa, og 150 personar som hadde budd på same kaserne og nytta same sanitetsrom, vart sette i karantene.

