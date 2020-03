Tre elevar smitta ved tre skular, berre éin skule stengd fredag

innenriks

Det er den internasjonale Oslo International School på Bekkestua i Bærum som fredag er stengd etter at ein elev fekk påvist koronasmitte torsdag kveld.

På spørsmål frå NTB om det har vore vurdert å halde dei to Stavanger-skulane stengde fredag og alle elevar haldne heime, viser Stavanger kommune til vidare orientering om alle vurderingar på pressekonferanse fredag morgon og seier at helsesjefen har kontinuerleg dialog med nasjonale styresmakter og følgjer tilrådingar derifrå. Desse skulane skal halde opne, berre elevar på same trinn som dei smitta elevane er bedne om å halde seg heime.

For å vere på den sikre sida

På Facebook-sida til den engelskspråklege skulen i Bærum er det lagt ut ein kort beskjed om at skulen er stengd for elevar fredag, utan vidare forklaring.

Ifølgje TV 2 fekk føresette ei meir fyldig forklaring på e-post torsdag kveld.

– Kjære foreldre. Vi har vorte informerte av kommunelegen at ein av barneskuleelevane våre dessverre har testa positivt for koronaviruset i kveld, skriv Oslo International Schools administrasjonssjef Knut Sørlie i ein mail til føresette torsdag kveld.

– Ver vennleg og ikkje vêr for bekymra over denne avgjerda. Det har ikkje komme meldingar om ytterlegare smitte ved skulen, vi stenger berre dørene mellombels for å vere på den sikre sida, opplyser skulen.

Dermed følgjer skulen nedstengingsstrategien til fleire skular i andre land, medan skulane i Stavanger der to elevar har vorte smitta, har lagt seg på ei anna linje.

Følgjer nasjonale råd

Ved ein vidaregåande skule og seinare ved ein barneskule i kommunen fekk Stavanger torsdag stadfesta at ein elev ved kvar skule hadde testa positivt for koronaviruset.

Kommunen har varsla foreldre og føresette på trinnet til elevane på SMS. Elevane på trinna på dei to aktuelle skulane har fått beskjed om å halde seg heime frå skulen fredag og unngå kontakt med andre.

Helsesjef Marit Anda i Stavanger skriv på nettsida til kommunen at det førebels ikkje er aktuelt å stenge skular i kommunen.

– Vi utfører smittesporing ved den aktuelle skulen, slik vi gjer alle stader der smitte dukkar opp. I eit klasserom er mindre enn to meters avstand i meir enn 15 minutt å rekne som nærkontakt, skriv helsesjefen.

(©NPK)