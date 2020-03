Statsbygg stiller krav om kvinnegarderobar på byggjeplassar

innenriks

– Behovet for eigne garderobar er jo aller størst når det er få kvinner på byggjeplassen. Å stille tydelege krav til eigne garderobar betrar arbeidsforholda for både kvinner og menn, seier kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim i Statsbygg i ei pressemelding.

Statsbygg innførte eigne kvinnegarderobar i kontraktskrava sine i 2019, som eitt av fleire grep for å betre arbeidsforholda. Statsbygg varslar at inspektørane deira vil følgje opp garderobekrav under inspeksjonar av tryggleik, helse og arbeidsmiljø på byggjeplassane.

(©NPK)