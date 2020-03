Skattedirektoratet: Ikkje momsfritak i netthandelen

innenriks

NTB skreiv torsdag at nordmenn inntil vidare slepp moms på utanlandsk netthandel. Til NTB skriv kommunikasjonsrådgivar Anders Hedeman i Skatteetaten i ein e-post likevel at avgiftsplikta for varer under 350 kroner, vil innførast som planlagt 1. april.

Avgifta skal i utgangspunktet betalast gjennom nettbutikkane. Dette gjeld derimot berre nettbutikkar som er registrerte i VOEC-registeret til Skatteetaten som gjer at vara kan fortollast direkte av nettbutikken.

– Når kundar handlar i nettbutikkar som ikkje er registrerte i VOEC-ordninga etter 1. april, og dette blir oppdaga i rutinekontroll, kan ein risikere at vara blir ilagt moms, og eventuelt fortollingsgebyr til transportøren, ved innførsel, skriv Hedemann i ein e-post.

Varer under 350 kroner er derimot gitt mellombels deklarasjonsfritak. Dermed vil varer som ikkje blir stoppa i rutinekontroll, sleppe moms.

