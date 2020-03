innenriks

Leigeprisen for eit eittroms i hovudstaden fall 2 prosent til 9.674 kroner frå januar til februar, men samanlikna med februar i fjor er auken 1,3 prosent.

Eit toroms husvære har ein gjennomsnittleg leigepris på 13.171 kroner, medan eit treroms husvære kostar i snitt 16.252 kroner i månaden i hovudstaden, som er rundt 3 prosent høgare enn til same tid i fjor.

Eit treroms husvære i Stavanger kostar no 14.301 kroner per månad i snitt. Det er 12 prosent høgare enn for eitt år sidan.

