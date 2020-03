Koronasmitte stoppar ikkje 8. mars-arrangement i Oslo

innenriks

Det er venta at om lag 10.000 menneske vil samle seg til talar og tog i Oslo sentrum søndag.

Arrangementskomiteen har dei siste dagane vurdert situasjonen, men har førebels landa på at deltaking på 8. mars-markeringa ikkje utgjer same smitterisiko som til dømes skifestivalen i Holmenkollen.

– Dei har vore redde for trengsel på T-banane og for fyll. Vi har ikkje dei same utfordringane, seier pressekontakt Hanne Størset i 8. mars-komiteen i Oslo til NTB.

Ingen direkte kontakt i toget

Komiteen held kontakt med Oslo kommune og helsestyresmaktene og vurderer om arrangementet kan gjennomførast som planlagt.

– Folk som deltar, er samfunnsmedvitne og engasjerte, og vi reknar med at dei følgjer dei råda som styresmaktene kjem med, seier Størset.

– På arrangementet vårt er det ingen direkte kontakt mellom menneske, ingen knappar å trykkje på, eller dører ein skal gjennom slik at mange tar på det same. Det er berre ei samling av menneske som ikkje står spesielt nær kvarandre, seier Størset.

– Skal litt til før vi avlyser

I fjor var det rekordstort oppmøte, der 14.000 deltok i toget. 8. mars-komiteen ventar noko færre i år, men har ikkje fått førespurnader frå folk som er engstelege for å delta.

– Vi bruker ytringsfridommen vår, dette er jo ikkje noko underhaldningsarrangement. Så det skal ein del til før vi avlyser. Samtidig vil vi ikkje bidra til å spreie smitte, så vi vil følgje råda frå kommunen, seier Størset.

Årets hovudparole er «Abort er kvinners valg – Fjern nemndene». Størset seier dette er noko mange er engasjerte i, og ho reknar med at mange ønskjer å møte opp for å gi uttrykk for meininga si. Andre sentrale parolar er ja til fosterdiagnostikk, meir merksemd på kvinnehelse, lønnsløft for kvinnedominerte yrke og forsvarleg fødsels- og barselomsorg i heile landet.

Komikar og programleiar Else Kåss Furuseth er konferansier, medan appellantar er Cathrine Linn Kristiansen frå Kvinnefronten, Lina Alvarez Reyes frå M-Oslo, Anja Cecilie Solvik, Bunadsgeriljaen og Julie Lødrup frå LO.

