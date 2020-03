Korona-prøvar bytt om i Stavanger

innenriks

Alle dei tre høyrer heime i Stavanger kommune, skriv Stavanger Aftenblad.

Feilen gjorde at ein person med negativt prøvesvar først fekk beskjed om at prøven var positiv, og to personar med positivt prøvesvar fekk beskjed om at prøvane var negative.

– Vi er lei oss for at dette har skjedd, og beklagar til personane dette gjeld, seier Hans Tore Frydnes, klinikksjef i Helse Stavanger.

Dei to personane som faktisk testa positivt, har komme frå ferie i Nord-Italia og var derfor i karantene. Derfor har ikkje andre vorte utsette for smitte.

