Grande: – Eg har gjort det partiet har bede meg om

Torsdag vart Trine Skei Grande innstilt som Venstre-leiar vidare, sjølv om dette ikkje var eit ope ønske frå nokon av fylkeslaga. Fleire ønskte henne heller vekk.

– Det må ein leiar tole, sa Grande då ho vart konfrontert med motstanden i NRKs Politisk Kvarter fredag.

– Eg har vore lærar og veit at ein ikkje kan gå inn i eit klasserom med 32 elevar der alle synest du er kul.

No vil ho bruke motstanden og erfaringane frå konfliktane i partiet til å byggje ein betre kultur vidare.

– Det er nokon som seier frå til meg direkte, og det er nokon seier frå i media. Vi må kanskje bli flinkare til å seie frå direkte, med å spreie frustrasjonen oppover og gledene nedover.

Følgde meldinga

Samtidig med innstillinga av Trine Skei Grande som leiar, vart Sveinung Rotevatn og Abid Raja innstilte som nestleiarar. På spørsmål om det var eit vilkår at dei ikkje utfordra henne som leiar då ho tok dei inn i regjeringa, svara Grande at ho berre har følgt den klare meldinga ho har fått om å fornye partiet.

– Kva dei har sagt, veit ikkje eg, men den klare meldinga eg fekk etter valet, var å fornye partiet, ved å sørgje for at vi løfta heile landet inn i regjeringsapparat, og at dei to som aspirerte til å ta over vervet etter meg, skulle få sjansen til å vise seg fram.

– Føresetnaden var at vi skal klare å jobbe saman som eit team, og då er det ikkje sånne typar krav det er snakk om.

Skule og grønt skifte

Til Politisk Kvarter seier Trine Skei Grande at ho har tatt utfordringane ho har fått over tid om å fremje unge representantar og sørgje for at alle fylke er representerte.

– Eg og Abid Raja skal løfte Venstre som eit skule- og kunnskapsparti, og vi har prøvd å lage eit ekstrateam med Iselin Nybø og Sveinung Rotevatn som skal jobbe med det grøne skiftet. Det har eg ønskt å få til, og eg merkar at det har vorte veldig god tatt imot rundt om i Venstre.

Trine Skei Grande skildrar dei siste vekene i regjering som inspirerande, og seier at ho har stor tru på samarbeidet med Raja og Rotevatn.

– Medan vi tidlegare har sett mykje kniving og knuffing mellom oss tre, ser vi no at vi jobbar saman eit team som kan løfte partiet saman.

– Så får vi sjå om landsmøtet trur det er eit godt team til å jobbe vidare.

