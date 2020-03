Folkehelseinstituttet rosar barna: Dei er flinke til å vaske seg

innenriks

Dei siste dagane er det meldt om smitte blant elevar fleire stader i landet. Nokre få skular er stengde, medan andre stadar er skuleklassar bedne om å halde seg heime. Likevel fryktar ikkje overlege Siri Helene Hauge ved Folkehelseinstituttet mykje smitte blant barn.

– Sannsynlegvis er ikkje barn den gruppa som blir alvorlege sjuke, og dei er sannsynlegvis heller ikkje viktige smittespreiarar, seier ho til NTB.

– Inntrykket mitt er at barn er veldig flinke til å vaske hendene sine, held Hauge fram.

– Dei er mykje flinkare enn det vi var når vi var små, for dei har fått det med seg frå barnehagen. Barn og ungdommar er veldig observante, og no er det mange nye måtar ein helsar på kvarandre, påpeikar ho.

Videoar på nettet viser folk som helser med føtene i staden for handtrykk for å unngå å spreie smitte. Det blir omtalt som «Wuhan shake», kalla opp etter den kinesiske byen der det nye koronaviruset først braut ut. Andre helser med olbogane, noko som også vart brukt under utbrotet av ebolavirus i Vest-Afrika.

Ein video på nettsidene til britiske BBC viser døme på dei alternative helsemåtane, og iranarar som heller helser med rumpa.

