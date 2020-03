Fleire private viser interesse for å utdanne flyteknikarar

innenriks

Luftforsvaret har slite med underskot på flyteknikarar etter at regjeringa la ned grunnutdanninga og dei siste elevane vart uteksaminerte i 2017.

Denne veka har Klassekampen meldt at Luftforsvaret foreslår å gjenopne grunnutdanninga av flyteknikarar, i privat regi, i samarbeid med det offentlege. Forsvarets logistikkorganisasjon søker etter private tenester «i marknaden for å dekke Luftforsvarets behov for flyteknisk grunnutdanning» på den offentlege anbodsportalen Doffin. Utdanninga skal leggast til Kristiansand.

Oberst Harald Minde fråtredde før jul jobben som leiar ved Luftforsvarets skolesenter Kjevik, og seier til Fædrelandsvennen at han no jobbar i Agder Aviation Tech Team.

– Vi har intensjon om å svare på ein RFI (request for information, journ.anm.) som Forsvaret har lagt ut på Doffin, seier Minde, men vil ikkje utdjupe planane.

Kronprinsesse Mette-Marits bror, Espen Høiby frå OSM Aviation, er ein annan som kan vere aktuell, og som har snakka varmt om utdanning på Kjevik.

– Å ikkje nytte ressursane som blir frigjorde på Kjevik når Luftforsvarets skulesenter flyttar ut, vil vere ei stor forsømming, sa han under eit foredrag i Kristiansand i januar.

Det er ikkje kjent om OSM Aviation også vil svare på utlysinga på Doffin.

Ap-ordførar Jan Oddvar Skisland i Kristiansand seier til avisa at aktuelle aktørar skal inviterast til eit møte for å sjå på kva interesser og initiativ det er for utdanningsmoglegheiter på Kjevik.

