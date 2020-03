Fleire gravide får tilbod om fosterdiagnostisk test

innenriks

Helse- og omsorgsdepartementet endrar noko på reglane for kven som kan få dette tilbodet.

Endringa inneber ikkje at fleire gravide får tilbod om fosterdiagnostikk, men at fleire får tilbod om å ta nipt-testen utan å ha vore gjennom kombinert blodprøve og ultralyd (kub-test) først.

Det vil dermed gjelde kvinner som er eldre enn 38 år og kvinner som har auka risiko for å få eit barn med alvorleg og arveleg sjukdom. Testen gjer det mogleg å avlese kromosomfeil, som Downs syndrom.

Unngå unødvendig risiko

– Gravide kvinner som har behov for fosterdiagnostikk, skal få gode og trygge testmetodar for både mor og barm. Vi vil unngå unødvendige fostervass- og morkakeprøvar, seier Mari Holm Lønseth, som sit i helse- og omsorgskomiteen for Høgre.

Formålet er å redusere bruken av morkakeprøve eller fostervassprøve, som begge medfører ein risiko for å utløyse spontanabort.

Gravide som er 38 år eller eldre, må framleis gjennom kub-testen først dersom dei tar prøven før veke 14 i svangerskapet. Men dei som er i veke 14 eller seinare, kan ta nipt-testen direkte. Det same gjeld viss kvinna eller partnaren hennar tidlegare har fått barn med utviklingsavvik.

Ønske frå fagmiljøa

– Nipt-test er ein trygg prøve som er mindre inngripande enn fostervass- eller morkakeprøvar. Får ein svar på nipt-testen som ikkje gir grunnlag for uro, treng ikkje kvinna ta prøvar med høgare risiko, seier Lønseth.

Ein positiv nipt-test må likevel verifiserast med morkake- eller fostervassprøve.

Det fostermedisinske fagmiljøet i Noreg har ønskt at vilkåra for bruk av testen blir endra. Både Helsedirektoratet og Bioteknologirådet har stilt seg bak tilrådinga.

Har ikkje vurdert utviding

Denne veka gjekk Frp inn for å tillate ultralyd, og dessutan moglegheit for nipt-test, til alle gravide med medisinsk grunngiving i veke ni av svangerskapet.

Lønseth seier det ikkje har vore aktuelt for Høgre å sjå på ei utviding av grensene for kven som kan få tilbod om denne blodprøven.

– Det er ikkje noko vi vil gå for no. Vi står på den politikken som ligg i Granavollerklæringa. Dette er ikkje noka endring i bioteknologilova, seier ho.

Ved spørsmål om grunnen til at dei aller fleste i aldersgruppa 38+ framleis må gjennom kub-testen først, viser ho til fagmiljøa.

– Dette er behandling av ein søknad som kom frå det fostermedisinske fagmiljøet som departementet har sagt ja til. Det tyder at den gruppa det gjeld, får ein trygg prøve som er mindre inngripande, seier ho.

(©NPK)